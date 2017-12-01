Джанни Инфантино: "ФИФА - жертва коррупции"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил благодарность властям США, которые ведут расследование о коррупции в организации. Швейцарец отметил, что во всех уголовных делах возглавляемая им организация указана в качестве пострадавшей стороны.

- В прошлом внутри ФИФА сложилась не самая правильная среда. И в США, как известно, идет суд. Я благодарен органам США, которые обнаруживают факты коррупции - им не место в футболе. Но давайте оставим это в прошлом. Причем важно отметить, что ФИФА во всех этих уголовных расследованиях указана как жертва. Конкретные люди использовали посты в ФИФА, чтобы нагревать руки. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира 2018 года. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

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