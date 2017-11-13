Джанлука Виалли: "Швеция слабее, чем Италия"

Бывший нападающий сборной Италии Джанлука Виалли уверен, что главный тренер итальянцев Джампьеро Вентура знает, что нужно сделать в ответном стыковом матче чемпионата мира-2018 против Швеции. В первом поединке итальянцы проиграли с минимальным счетом (0:1).

- Конечно, нельзя играть, как в первом матче, – цитирует Corriere della Sera Виалли. - Мы заставили шведов выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Это классическая скандинавская команда, играющая по схеме 4-4-2... В Стокгольме все пошло не так. Швеция строгая, но скромная и слабее, чем Италия, а также "Сан Сиро" будет иметь большое значение, особенно если мы не забьем быстро.

Напомним, матч Италия - Швеция состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.