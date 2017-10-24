Джанлука Виалли: "ФИФА приняла правильное решение, отдав ЧМ-2018 России"

Бывший нападающий сборной Италии Джанлука Виалли уверен, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла верное решение, доверив России право проведения чемпионата мира 2018 года.

В декабре 2010 года организация определила места проведения сразу двух чемпионатов мира – в 2018 году турнир пройдет в России, а в 2022 – в Катаре.

– Для меня главный положительный момент заключается в том, что чемпионат мира пройдет в новой стране. С этой точки зрения ФИФА приняла абсолютно правильное решение, – приводит ТАСС слова Виалли. – Думаю, с точки зрения организации все будет в порядке.

Что касается недовольства относительно решения дать следующие два чемпионата мира России и Катару, то ФИФА следует проводить выборы более прозрачно, чтобы не возникало вопросов.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.