Джампьеро Вентура: "Италии сложно играть 80 минут на половине поля соперника"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Израиля (1:0) отметил, что команде предстоит еще много работы. Несмотря на это, наставник остался доволен результатом игры.

- Главным сегодня был результат, - приводит Football Italia слова Вентуры. - Доволен итогом этого матча. Трудно проводить 80 минут на половине соперника. Игра показала, что у нас еще много работы. Но за время сбора мы сделали все, что было возможно.

Еще после жеребьевки говорили, что мы попадем в стыковые матчи. Так что это не удивляет. Вот победа над сборной Испании стала бы сюрпризом.