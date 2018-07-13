Два десятка нигерийцев почти две недели жили в аэропорту Внуково

Группа нигерийцев почти две недели жила в аэропорту Внуково без средств к существованию. Как сообщает телеграм-канал Mash, 23 нигерийца стали жертвами мошенников. Они планировали прилететь в Россию на заработки и поболеть за сборную Нигерии на ЧМ-2018. С этой целью воспользовались услугами одной из фирм на родине, оформив билеты на чемпионат мира. Когда же они прилетели в Россию, у них забрали деньги и документы. Контактные лица исчезли без следа.

Нигерийцы вынуждены были жить в аэропорту, где мылись в раковинах, спали на креслах и добывали деньги попрошайничеством. Когда их задержали полицейские, правозащитники нашли для них рейс на родину из Шереметьева, однако и на этот самолет они не смогли попасть. Тогда их уже из этого аэропорта доставили в диппредставительство Нигерии в Москве.