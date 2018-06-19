Дмитрий Васильев: "Вокруг матча сборной России в Питере космический ажиотаж"

Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988) и чемпион мира (1986) в биатлонной эстафете Дмитрий Васильев в интервью teamrussia.pro заявил, что внимательно следит за чемпионатом мира по футболу, который в этом году проходит в России.

– Находите ли за делами время для чемпионата мира по футболу?

– Все матчи смотрю. Собираюсь сходить на полуфинал. Пропустить такой форум в Санкт-Петербурге было бы непозволительной роскошью. Сегодня же матч Россия – Египет посетить не смогу. Билетов реально нет. Даже через друзей, которые причастны к их распределению, достать не удалось. Ажиотаж поистине космический.

– Как восприняли выступление российской сборной на старте турнира?

– Честно? Саудовская Аравия – соперник не того калибра, чтобы впадать в эйфорию, которой опасаюсь в первую очередь, потому что российский спортсмен ей, к сожалению, подвержен. Не только футболист, хотя он – особенно. Мы очень долго не можем переключиться с празднований обратно на ежедневную тяжелую работу. Взошедший на подиум спортсмен забывает с него слезть. И это мешает показывать хорошие результаты. Если футболисты сумели спуститься на землю после промежуточного успеха, то все должно быть в порядке, не смогли – результат, боюсь, будет плачевным.

– Проблема футбола в том, что игроки на подиум не поднимаются, но внимание к ним повышенное, и даже частные достижения превозносятся.

– Вот именно. Голова кружится не только у спортсменов, но и у руководителей, которые с ними рядом. Люди не совсем адекватно оценивают ситуацию. Хотя нашей команде по силам составить конкуренцию египтянам. Надо только выйти на поле с таким же настроем, как на первый матч. В день открытия была велика мера ответственности, и чувствовалось, что команда заряжена на борьбу. За матч с Саудовской Аравией поставил бы ей железную "четверку". Все старались. Счет был уже 3:0, а игроки все равно бежали вперед. Редкий случай, когда они отрабатывали свой хлеб, за который было заплачено немало.

– В целом за футболом следите?

– Да. Болею за "Зенит" и часто бываю с друзьями на стадионе. Хотя последние два сезона разочаровали. Но я верю, что команда проявит себя. Рад, что ее возглавил Сергей Семак. Крен в сторону иностранных тренеров мне вообще не нравится. Они могут предложить отдельные элементы, но перестраивать под иностранца всю работу ошибочно. Любому требуется время, чтобы понять, что в России происходит. У нас же самих есть толковые специалисты, и Семак один из них. Это интеллектуал, который всегда стремится познать новое.