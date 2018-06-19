Дмитрий Орлов: "Надо поддерживать сборную России, чтобы у них приходила уверенность в себя"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов в интервью "Матч ТВ" рассказал, как смотрел матч группового турнира чемпионата мира-2018 Россия – Саудовская Аравия. Также хоккеист отметил, когда привезет завоеванный Кубок Стэнли.

– Когда увидим Кубок в России?

– Пока еще не знаем, когда Кубок прибудет в Россию. Ждем. Надеюсь, что на днях будет известно. В своем городе начнется подготовка. Очень радостно будет видеть город, ведь уезжаешь на год, не видишь родных и друзей.

– Как, где и при каких обстоятельствах ты смотрел первый матч сборной России на ЧМ-2018?

– Было приятно смотреть, что чемпионат мира проводится в России. Получилось посмотреть только первый тайм, потому что у нас был самолет. Как раз возвращались в Россию. Ребята молодцы, что выиграли. Думаю, переживали, волновались, большой ажиотаж. Много обсуждений в интернете – как выступит наша сборная. Надо их поддерживать, чтобы у них приходила уверенность в себя. Вся страна смотрит. Думаю, сегодня они покажут хороший футбол.​