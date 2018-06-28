Дмитрий Кузнецов: "Испания уже не та, что раньше"

Дмитрий Кузнецов, бывший полузащитник "Эспаньола", ЦСКА, сборных СССР и России, сейчас возглавляющий казахстанский "Иртыш", отметил, что у сборной России есть возможность победить Испанию в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу.

- Есть ли шансы у сборной России против испанцев? - вопрос Кузнецову.

- Испания уже не та, что раньше, идет смена поколений. Россию поддерживают болельщики, команда провела два хороших матча, третий, я считаю, был уже не так важен, нужно было просто обойтись без травм и хорошо подготовиться к плей-офф. Если сборная России не даст Испании свободного пространства, то все получится.

- Головин - главная надежда?

- Дзюба и Черышев себя тоже хорошо проявили, многие ребята неплохо смотрелись, так что вряд ли сборная сложит руки и перестанет бороться за выход в четвертьфинал.

Напомним, матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники", начало – в 17:00 по московскому времени. Россия впервые в современной истории сыграет в плей-офф мирового первенства по футболу. (Иван ТОРОПЦЕВ)

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.