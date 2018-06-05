Дмитрий Губерниев: "Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме прокомментировал игру сборной России против Турции (1:1) в последнем контрольном матче перед чемпионатом мира-2018. Журналист сравнил игру команды Станислава Черчесова с майонезом.



- Итак, друзья мои, Россия - Турция 1:1. 7 матчей без побед!, - написал Губерниев. - Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира! И уезжать обратно не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем пешком. И все же. Надеюсь на футболистов и уповаю! А Вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез.

ЧМ-2018 пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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