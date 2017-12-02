Дмитрий Булыкин: "Приезд Месси даст толчок развитию футбола в Нижнем Новгороде"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что власти Нижнего Новгорода сделают все, чтобы чемпионат мира-2018 запомнился участникам. Во время жеребьевки группового турнира определились команды, которые сыграют в этом городе. 18 июня состоится матч Швеция - Корея, 21 июня - игра Аргентина - Хорватия, 24 июня - встреча Англии и Панамы, 27 июня - поединок Швейцарии и Коста-Рики.

- Будем ждать гостей и сделаем все, чтобы у них остались хорошие воспоминания о Нижнем Новгороде, а матчи получились красивыми и голевыми, - приводит "Р-Спорт" слова Булыкина. - Конечно, когда в твой город приезжает Месси, трудно ждать чего-то другого. Приезд такого игрока даст толчок для развития футбола в Нижнем.