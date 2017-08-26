Дик Адвокат: "Вызвал Промеса, потому что вижу, как он играет в "Спартаке"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат рассказал, почему не стал вызывать на отборочные матчи чемпионата мира 2018 года полузащитника "Истанбул ББ" Элджеро Элиа и форварда "Бешикташа" Райана Бабела. Наставник команды сравнил игроков из чемпионата Турции с нападающим "Спартака" Квинси Промесом, который попал в заявку.

– В составе нет Элиа и Бабеля? Чемпионат Турции очень силен, они остаются кандидатами, цитирует Voetbal International Адвоката. – Но сейчас я вызвал в сборную тех, кто уже приглашался в нее. Так, Винсент Янссен сейчас мог бы играьб за любой из голландских клубов (форвард в 2016 году перешел в "Тоттенхэм". – Прим. "СЭ"). Кроме того, я вижу, как Квинси промес выступает за "Спартак". Там он является ключевым футболистом. Я не вижу этого в Элиа и Бабеле.

В семи турах чемпионата России Промес провел 7 матчей без замен. В них форвард красно-белых забил 5 мячей (2 – с пенальти), отдав 3 голевых передачи.

Напомним, сборная Голлнадии сыграет с Францией (31 августа, в гостях) и Болгарией (3 сентября, дома). После 6 туров отборочного турнира к чемпионату мира голландцы занимают третье место, набрав 10 очков. Выше располагаются Швеция и Франция (по 13 баллов).