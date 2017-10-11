Дик Адвокат - о невыходе Голландии на ЧМ-2018: "Мы сделали все возможное"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после победы над Швецией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что соперник не хотел атаковать, а только защищался. Он также добавил, что его команда сделала все возможное, чтобы попасть в финальную часть ЧМ-2018.

Напомним, что команда заняла третье место в группе и не вышла на ЧМ-2018.

– Я не думал о том, останусь ли я на своем посту. Подождем, что решит федерация, – приводит Telegraaf слова Адвоката. – Я видел огромное желание игроков не только в этом матче, но и в преддверии этой последней игры в группе. Нам надо было забить еще пять мячей. Но, к сожалению, счет остался 2:0. Даже он стоил нам больших сил. Швеция вообще не хотела играть в атаке, они просто защищались. Мы сделали все возможное. В сборной Голландии еще есть игроки, которые смогут ее поднять.