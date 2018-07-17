Диего Марадона: "Франция стала чемпионом мира благодаря придуманному пенальти"

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона выразил мнение, что Франция стала чемпионом мира после выдуманного пенальти. Напомним, в финале подопечные Дидье Дешама обыграли Хорватию со счетом 4:2. Второй гол французы забили с пенальти.

- Франция стала чемпионом мира благодаря придуманному пенальти, – приводит слова Марадоны "Прессбол". – Я говорю о моменте, в котором мяч попал в руку Перишичу. Просмотр ВАР должен был гарантировать принятие честного решения.

Во время просмотра финала я говорил себе, что уже не играю – играют другие футболисты, но я намного больше развлекался с мячом. Сейчас я не вижу игроков, которые могут удивить меня. Нет тех, кто забивает великие голы. Да, мы имеем возможность смотреть на Неймара, Месси, который не имеет помощников в сборной Аргентины. Есть Азар, рядом с которым играют Лукаку и Мертенс. В целом, Бельгия – очень хорошая команда, но даже ее я не вижу ее чемпионом мира.