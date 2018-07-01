Диего Годин: "Мы в Уругвае чувствуем футбол иначе"

Защитник сборной Уругвая Диего Годин после матча чемпионата мира-2018 против Португалии (1:2) отметил, что команда старается получить удовольствие от каждого момента игры. Он поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Мы в Уругвае чувствуем футбол иначе. Мы просто должны были отработать хорошо каждый момент, получить удовольствие от каждого касания мяча, сделать это осознанным, - приводит "Р-Спорт" слова Година. - У нас получилось сегодня добиться победы, и я благодарю всех, кто сегодня был с нами на стадионе и в Уругвае.

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