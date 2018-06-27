Диего Форлан: "Между Уругваем и Россией нет разницы в классе"

Знаменитый уругвайский нападающий Диего Форлан, признанный на ЧМ-2010 лучшим игроком турнира и являющийся сейчас послом испанской ла лиги, сказал, что не увидел особой разницы в классе между его сборной и командой России. Уругвай вышел из группы с первого места, Россия - со второго.

– Уругвай обыграл Россию со счетом 3:0. Счет действительно отражает разницу команд в классе?

– Да нет никакой особой разницы в классе. Так бывает в футболе, мы лучше воспользовались своими моментами. Россия – тоже довольно сильная команда.

– Уругвай выиграл все три матча на групповом этапе, не пропустил ни одного гола, но при этом его все равно не воспринимают как одного из фаворитов. Вас это не обижает?

– Нет, нисколько. Так происходит почти всегда. Дело команды – выйти на футбольное поле и доказывать все свой игрой.

– На этом турнире работает система ВАР, однако все равно много ошибок и скандалов. Что вы думаете об этой системе?

– Все равно это система упрощает многие ситуации и убирает ненужную полемику, когда возникают спорные ситуации.

– В 1/8 финала Уругваю предстоит матч с Португалией. Португалия – это команда одного Роналду?

– Нет, Португалия – это гораздо больше, чем только один Роналду, это хорошая команда, в которой много других сильных игроков. (Дмитрий ГИРИН)

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