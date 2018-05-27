Дидье Дешам: "Рабьо принял ошибочное решение. Тем хуже для него"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не понимает поведения полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо, который был включен в список резервистов на ЧМ-2018. Хавбек отказался приезжать в расположение сборной.

– Ему нужно внимательно посмотреть на свои матчи в сборной, – цитирует Le Figaro Дешама. – Возможно, тогда он по-другому бы анализировал это. Он принял ошибочное решение. Я не буду тратить все свое время на Рабьо. У меня есть другие игроки. Тем хуже для него. Игроки сами могут принимать решения. Могу понять огромное разочарование Рабьо, но я делаю выбор, исходя из спортивной составляющей, исходя из интересов команды.