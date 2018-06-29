Дидье Дешам: "Месси в составе – это всегда другое качество"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины отметил опасность, которую представляет собой нападающий соперника Лионель Месси. По его словам, форвард "Барселоны" дает команде качество.

- Вы сами говорите, что у вас мало опыта. Как вы готовите игроков со встречей с Месси?

- Он способен небольшим усилием обеспечить изменение в качестве. Месси в составе – это всегда другое качество. Помимо Месси там есть еще и Маскерано. Да, у нас много молодежи, но нам это не помешает. Мы будем концентрироваться на нем и ограничивать его влияние.

- У вас в составе три защитника, которые играют в Испании. Они знают, как остановить Месси?

- Дам вам ответ после матча. То, что они играют в Испании – не значит, что они знают, как его обезопасить. То, что они играли против него – это хорошо, но Месси – это Месси. Он очень непредсказуем.

- Ибрагимович сказал, что не понимает, почему в команде нет Ибрагимовича. Вам есть что сказать шведу?

- Нет!

- Как больше использовать Мбаппе?

- Есть две фазы – либо у вас есть мяч, либо его нет. Это касается всех. Когда у нас есть мяч, то у него была бы большая свобода. Нужен баланс в команде. У нас коллективная позиция. (Арттур ЕНИКЕЕВ)

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