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Деян Ловрен - о выбежавших болельщиках: "Подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона"


 
15 июля. Москва. Лужники. Франция - Хорватия - 4:2. Участники Pussy Riot прорываются на поле.Как Pussy Riot пробрались на поле "Лужников"

 

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после финала ЧМ-2018 против Франции (2:4) объяснил свое поведение, когда на поле стадиона "Лужники" выбежали активисты в полицейской форме. Нарушитель предложил Ловрену отбить пять, но хорват повалил его на газон.

- Я вышел из себя, потому что в этот момент у нас был хороший темп. Мы показывали неплохой футбол, но затем встреча прервалась, - цитирует Ловрена Daily Mail. - Меня это взбесило, поэтому я схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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