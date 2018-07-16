Деян Ловрен - о выбежавших болельщиках: "Подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после финала ЧМ-2018 против Франции (2:4) объяснил свое поведение, когда на поле стадиона "Лужники" выбежали активисты в полицейской форме. Нарушитель предложил Ловрену отбить пять, но хорват повалил его на газон.

- Я вышел из себя, потому что в этот момент у нас был хороший темп. Мы показывали неплохой футбол, но затем встреча прервалась, - цитирует Ловрена Daily Mail. - Меня это взбесило, поэтому я схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона.