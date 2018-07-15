Дешам анонсировал фильм о подготовке Франции к ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил на пресс-конференции после победы в финале чемпионата мира-2018 с Хорватией (4:2). По его словам, в ближайшее время выйдет фильм о подготовке команды к турниру.

- Вы сказали о психологическом аспекте успеха как ключе к успеху Франции на ЧМ. Как вы над этим работали? Обращались ли к помощи спортивных психологов?

- Для меня важная часть работы тренера - психологическая часть. Управление, контроль, дискуссии. Мы стараемся направить игроков в соответствующее русло, чтобы они чувствовали себя частью коллектива. Главное - это 23 игрока. Помимо футбольных качеств, очень важны человеческие. Это группа должна забивать невозможные голы. Соблюдать не только баланс на поле, но и в жизни. Рядом со мной в штабе работают еще 20 человек, и их роль очень важна. Я не могу общаться со всеми одновременно. Мой штат сотрудников - уникальный, это пример для игроков. Иногда я могу быть жестким, очень жестким, знаю это. Делаю это не потому что мне это доставляет удоволсьтвие, а для их блага. Хоть они и очень молоды, но слушают, реагируют. По мере того, как продолжался турнир, мы набирались уверенности в себе. Скоро выйдет фильм, и вы это увидите. (Игорь РАБИНЕР)