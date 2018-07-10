Депутат Госдумы назвал позицию Хорватии по Виде кастрированной. И объяснил, почему будет болеть за Англию

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев – о ситуации вокруг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации Огнена Вукоевича. После четвертьфинала ЧМ-2018, в котором балканцы победили Россию​ (2:2, пен. – 4:3) они записали ролик со словами: "Слава Украине". Вчера Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от чемпионата мира, Вида получил предупреждение от ФИФА.

– Это повлияет на симпатии россиян в завтрашнем полуфинале Хорватия – Англия?

– Это не прибавит оптимизма и многие, к сожалению, попадут под негативное влияние не самого здравого высказывания одного и второго спортсмена. Это, конечно, вопиющая наглость – делать подобные высказывания в стране-хозяйке турнира, зная какие у нас непростые отношения с Украиной. Да, оба выступали в "Динамо" из Киева, но этот факт не дает никаких оснований для того, чтобы произносились такие реплики, которые могут быть болезненно восприняты россиянами. Какой смысл так поступать? Я считаю, что это либо наглая провокация, либо тупость. И никакая не шутка, как заявляли потом Вида и Вукоевич.

Они взрослые люди, зарабатывающие миллионы долларов, имеющие своих промоутеров, выступающие под национальным флагом, у них, в конце концов, президент на матче с Россией присутствовала и тут такое…. Поэтому уверен, что за такие вещи нужно наказывать. И то, что ХФС функционера отправил домой, а спортсмену ничего не сделал, считаю несправедливым. Да, лишиться одного из лучших футболистов было бы больно, но лицо потерять гораздо хуже. Считаю, что принятые меры неадекватны тому, что эти двое натворили. Мне кажется, что ФИФА должна занять более жесткую позицию по отношению к данному инциденту.

– За кого будете болеть в московском полуфинале?

– Мне встреча Россия – Хорватия понравилась. Силы оказались равны, просто нам не улыбнулась удача. Не исключено, что был бы на стороне хорватов, потому что мне их игра на ЧМ импонировала. Но после случившегося и того, какую кастрированную позицию занял ХФС…. Пойду в Лужники, и мои симпатии будут на стороне Англии, потому что, несмотря на очень сложные отношения с Великобританией, команда, болельщики и спортивные функционеры, все кто приехали в Россию, только положительно высказывались о нашей стране, ее спортсменах и людях. Вот настоящее спортивное достоинство, это можно только приветствовать. (Арман МКРТЧЯН)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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