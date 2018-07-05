Депутат Госдумы: "Наше государство славится щедростью для спортсменов. За победу на Олимпиаде всем машину дарят, почему за успех футболистов на ЧМ не дать?"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что футболисты сборной России не получат выплат от государства за выступление на домашнем чемпионате мира. Будут только выплаты от ФИФА в адрес РФС, которые за выход в 1/4 финала составили 16 миллионов долларов.

- Наше государства славится тем, что оно достаточно щедрое для своих спортсменов, - сказал Свищев. – Таких призовых, которые выплачивают нашим олимпийцам, чемпионам мира, нет ни в одной стране. Может быть, частные инвесторы или спонсорские контракты дают такие суммы, но государственной поддержки такого уровня нет. Может быть, только арабские шейхи… Для меня будет очень странно, если государство не отметит наших футболистов. Я очень надеюсь, что за ту позитивную эмоцию, которую получили все россияне, можно наших футболистов отметить и финансово, и подарками… На Олимпиаде всем машину дарят, а чего здесь не дать? Думаю, нужно уделить внимание сборной. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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