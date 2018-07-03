Денис Мацуев: "Нашим спортсменам перед решающими матчами надо ставить Рахманинова и Чайковского"

Всемирно известный пианист Денис Мацуев сегодня посетил тренировку сборной России в Новогорске и отметил, что в нашей сборной есть любители классической музыки.

- Вы ребятам сегодня дали музыкальнее диски. Хотели бы, чтобы в спорте была такая практика?

- Я всегда говорил, что нашим спортсменам перед решающими матчами надо ставить Рахманинова, Чайковского, которые воодушевляют любого человека, даже которого нельзя назвать меломаном классической музыки. Но я бы здесь не настаивал, потому что у каждого есть свои пристрастия в музыке. Не все могут проникнуться с первого раза. Здесь давлением ничего не добьешься. Я знаю, что в нашей сборной есть любители классической музыки, но всех нельзя стричь под одну гребенку.

- Вы считаете, что именно классика может помочь настроится на игру, а не что-то более легкое, например джаз?

- Я бы не назвал джаз легким жанром. Я считаю, что он абсолютно равноценный по серьезности с классической музыкой. Есть огромное количество людей, которые ходят на мои концерты и концерты моих коллег, случайно услышав концерт на Красной площади, который я организовал за день до открытия чемпионата мира и пришли уже в концертный зал. То же самое сделали три тенора, когда накануне финала в 1990 году в Италии был знаменитый концерт Паваротти, Каррерас и Доминго и после него миллионы людей полюбили классическую музыку. Не скрою, что я этим занимаюсь очень плотно и делаю такие концерт для привлечения как можно большего количества зрителей в концертные залы. Потому что это настоящее. Это будет и через сто, и через двести лет. Я считаю, что классическая музыка способна примерить людей, вылечить их, отвлечь от разных проблем в жизни. Это оазис на долгие времена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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