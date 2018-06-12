Денис Глушаков: "Сегодня ты наверху, а потом тебя быстренько опустят с небес на землю"

Героем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал капитан "Спартака" Денис Глушаков, который неожиданно для многих оказался вне заявки сборной России на ЧМ-2018. Он отметил, что после этого, а также незабитого пенальти в полуфинале Кубка России против "Тосно" сделал для себя определенные выводы.

– Вы в тот момент поняли, что ваша открытость и доверчивость порой идут во вред?

– Конечно, сделал для себя определенные выводы. Сегодня ты наверху, а потом тебя быстренько опустят с небес на землю. Мне кажется, это все-таки как-то неправильно все. Да, не забил тот пенальти, но потом в прессе начались какие-то другие игры.

– А вы не хотели отказаться от исполнения 11-метрового?

– Я вообще должен был бить вторым или третьим. Но потом подошел Фернанду, сказал, что пойдет к "точке". В итоге моя попытка стала шестой. Рядом стояли молодые ребята. Неудобно перекладывать на них такую ответственность. Если кто-то из них промахнулся бы, вновь критиковали бы меня. Говорили бы: "Ты подставил юнца – сам-то не стал пробивать".

Интервью Дениса Глушакова//

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