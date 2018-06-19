15:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Денис Глушаков: "Персонально болею за Месси. Хочу, чтобы он стал чемпионом мира"


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выразил надежду, что сборная Аргентины вместе с Лионелем Месси сможет выиграть ЧМ-2018.

- За кого еще, кроме России, болеете на чемпионате мира?

- За Аргентину. Вернее, персонально за Месси. Очень хочу, чтобы он выиграл чемпионат мира. Человек всего добился на клубном уровне, а со сборной так не везет. Такой футболист как Месси должен выиграть главный футбольный трофей, - цитирует футболиста "Российская газета".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://rg.ru/2018/06/19/kapitan-spartaka-zakryvatsia-eto-ne-po-glushakovski.html

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