Денис Глушаков: "Персонально болею за Месси. Хочу, чтобы он стал чемпионом мира"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выразил надежду, что сборная Аргентины вместе с Лионелем Месси сможет выиграть ЧМ-2018.

- За кого еще, кроме России, болеете на чемпионате мира?

- За Аргентину. Вернее, персонально за Месси. Очень хочу, чтобы он выиграл чемпионат мира. Человек всего добился на клубном уровне, а со сборной так не везет. Такой футболист как Месси должен выиграть главный футбольный трофей, - цитирует футболиста "Российская газета".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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