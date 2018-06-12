Денис Глушаков: "Нормально поговорили с Черчесовым, друг друга поняли"

Героем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал капитан "Спартака" Денис Глушаков, который неожиданно для многих оказался вне заявки сборной России на ЧМ-2018.

– Конечно, не ожидал, что не поеду на австрийский сбор национальной команды, – говорит Глушаков. – Но на второй день нужно было что-то делать. Позвонил Станиславу Саламовичу (Черчесову. – Прим. "СЭ"), спросил, почему он меня не вызвал.

– Что услышали в ответ?

– Что тренеру нужен сейчас боеспособный коллектив, игроки, которые находятся в хорошей физической форме, а я пропустил почти месяц из-за травмы, не тренировался. Черчесов дал мне задание. В принципе, нормально поговорил, друг друга поняли. Я выполнил всю программу. И уже потом с чистой совестью отправился отдыхать.

Интервью Дениса Глушакова//

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