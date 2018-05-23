Денис Глушаков: "Не нужно игроков сборной России убивать психологически еще до чемпионата мира"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассчитывает, что поддержка болельщиков поможет национальной команде хорошо выступить на чемпионате мира.
Глушаков вошел в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 из 35 футболистов, но значится в числе семи игроков, которые тренируются отдельно от остальных и будут вызваны в расположение национальной команды в случае необходимости.
– Вчера тренировался, позавчера тренировался, – цитирует ТАСС Глушакова. – Сейчас все закончится, буду тренироваться. Я выполняю программу, которую мне дают. В любой момент готов приехать в сборную, если вызовут, мое дело – тренироваться.
Конечно, нужно обязательно верить (в сборную), будет сложно, нужно поддерживать, чтобы ребята чувствовали поддержку, не нужно их убивать психологически еще до чемпионата. Им сложно, сборной, футболистам, болельщикам нужно объединиться – тогда может быть результат.
Звонил ли я футболистами, которые сейчас находятся на сборах в Австрии? Пусть готовятся. Они сейчас набирают форму.
masson
– Вчера пил с горя миллеровку, позавчера пил с горя миллеровку, – цитирует ТАСС Глушакова. – Сейчас закончу с вами общаться и буду пить с горя миллеровку дальше.
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