11:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Денис Глушаков: "Не нужно игроков сборной России убивать психологически еще до чемпионата мира"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассчитывает, что поддержка болельщиков поможет национальной команде хорошо выступить на чемпионате мира.

Глушаков вошел в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 из 35 футболистов, но значится в числе семи игроков, которые тренируются отдельно от остальных и будут вызваны в расположение национальной команды в случае необходимости.

– Вчера тренировался, позавчера тренировался, – цитирует ТАСС Глушакова. – Сейчас все закончится, буду тренироваться. Я выполняю программу, которую мне дают. В любой момент готов приехать в сборную, если вызовут, мое дело – тренироваться.

Конечно, нужно обязательно верить (в сборную), будет сложно, нужно поддерживать, чтобы ребята чувствовали поддержку, не нужно их убивать психологически еще до чемпионата. Им сложно, сборной, футболистам, болельщикам нужно объединиться – тогда может быть результат.

Звонил ли я футболистами, которые сейчас находятся на сборах в Австрии? Пусть готовятся. Они сейчас набирают форму.

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5223959

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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masson

– Вчера пил с горя миллеровку, позавчера пил с горя миллеровку, – цитирует ТАСС Глушакова. – Сейчас закончу с вами общаться и буду пить с горя миллеровку дальше.

12:01

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