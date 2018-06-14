Денис Черышев: "Слов нет, чтобы объяснить свои чувства"

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира, в котором он забил два мяча.

- Слов даже нет объяснить, что сейчас чувствую. Просто рад, что получилось помочь команде. В первую очень, рад за команду и за свою семью. Они долго мучились из-за моих травм. Очень доволен, что все так вышло. Но на этом нельзя останавливаться, потому что в любой момент, когда расслабишься, тебя могут выгнать. И надо работать, чтобы команда дальше прогрессировала, - сказал Черышев на пресс-конференции.

- Реализовалась ваша мечта?

- Я ни о чем таком не мечтал. Я почувствовал себя прекрасно, когда узнал, что смогу сюда приехать в составе команды.

- Как почувствовали себя, когда не оказались в стартовом составе? И что ощутили, когда удалось обеспечить такую перемену в игре?

- Я всегда уважаю решения тренера. Не имею права даже обижаться. Если тренер решит выпустить меня на минуту, должен выкладываться на сто процентов. Был очень доволен, что попал в число 23-х. И просто хочется продолжать дальше работать так, чтобы команда выигрывала.

27-летний Черышев вышел на поле в середине второго тайма вместо получившего травму Алана Дзагоева. (Игорь РАБИНЕР)