Де Хеа сыграет в стартовом составе против России

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро в интервью Marca подтвердил, что голкипер Давид Де Хеа выйдет на поле в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против России​. Специалист продолжает доверять вратарю, несмотря на ошибки по ходу группового турнира.

- Да, он будет играть, - резко ответил Йерро. - Уважаю все мнения, но принимаю решения я, и у меня есть четкие представления об игре против России.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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