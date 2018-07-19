Де Хеа, Кудряшов и Стерлинг - в сборной худших игроков ЧМ-2018 по версии WhoScored

Защитник "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов попал в сборную худших игроков чемпионата мира-2018 по версии портала Whoscored.com. Его средняя оценка по итогам 4 проведенных игр на турнире составила 6,13 балла.

Полностью сборная худших игроков ЧМ-2018 по версии WhoScored выглядит следующим образом:



Давид Де Хеа (Испания), Федор Кудряшов (Россия), Николас Тальяфико (Аргентина), Виктор Линделеф (Швеция), Эдсон Альварес (Мексика), Янник Феррейра-Карраско (Бельгия), Макото Хасебе (Япония), Себастьян Ларссон (Швеция), Бернарду Силва (Португалия), Гонсалу Гедеш (Португалия), Рахим Стерлинг (Англия).