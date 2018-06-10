13:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Де Брейне рассказал, что нужно сборным для победы на чемпионате мира


Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне отметил, что за победу на чемпионате мира будут претендовать 15 сборных и каждой из них понадобятся благоприятные условия для успеха.

- Каждой сборной нужно выиграть трофей. На чемпионате мира играют 32 команды: 15 хотят выиграть чемпионат, а еще 14 будут разочарованы. Так оно и происходит на турнирах - приводит Sports Mole слова Де Брейне. – Каждая команда пытается подготовиться как можно лучше, ведь на турнире понадобится все: хорошая группа, хорошая форма, хорошие обстоятельства и удача. Исход турнира может решить, например, судья, и все, что ты можешь сделать, это быть готовым мысленно, физически, индивидуально и командно, а также надеяться на лучшее. 

На чемпионате мира бельгийцы сыграют в группе G с командами Туниса (18 июня), Панамы (23 июня) и Англии (28 июня).

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