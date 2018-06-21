Дания - Австралия: прогноз букмекеров

В четверг, 21 июня, в Самаре пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Дании и Австралии сыграют на стадионе "Самара Арена". Начало встречи – 15.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Дании на победу с коэффициентом 1,99, на ничью – 3,33, а успех Австралии – 4,32.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Дания - Австралия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)

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ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь