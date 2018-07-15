Дани Алвес: "Нам остается только поздравить Россию"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес доволен тем, как проходит чемпионат мира в России, несмотря на вылет сборной Бразилии от Бельгии (1:2) в 1/4 финала. Игрок обороны не попал в заявку "пентакампеонов" из-за травмы, полученной в финале Кубка Франции против "Ле Эрбье" (2:0).
– Думаю, что вплоть до сегодняшнего момента общий итог очень позитивен, – цитирует RT Алвеса. – Нам остается только поздравить Россию как страну, как хозяйку чемпионата, и пусть до самого конца это будет красивым праздником.
ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В финале, который состоится сегодня, встретятся сборные Франции и Хорватии.
Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/536521-alves-infantino-chm
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- ЧМ-2018
- Сборная Хорватии (Футбол)
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