Дани Алвес: "Нам остается только поздравить Россию"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес доволен тем, как проходит чемпионат мира в России, несмотря на вылет сборной Бразилии от Бельгии (1:2) в 1/4 финала. Игрок обороны не попал в заявку "пентакампеонов" из-за травмы, полученной в финале Кубка Франции против "Ле Эрбье" (2:0).

– Думаю, что вплоть до сегодняшнего момента общий итог очень позитивен, – цитирует RT Алвеса. – Нам остается только поздравить Россию как страну, как хозяйку чемпионата, и пусть до самого конца это будет красивым праздником.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В финале, который состоится сегодня, встретятся сборные Франции и Хорватии.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь