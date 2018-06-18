Daily Star: российские фанаты готовят англичанам "фестиваль насилия"

Российские активные болельщики готовятся к стычкам с англичанами во время их визита в Волгоград на матч группового турнира чемпионата мира-2018 между их национальной командой и Тунисом, утверждает Daily Star. Издание отмечает, что местные ультрас будут находиться в городе на Волге с 14 по 18 июня, когда туда прибудут гости из Великобритании.

Подчеркивается, что целью выезда российские фанаты ставят именно стычки с англичанами. Таблоид заявляет, что они готовят гостям ЧМ-2018 из Великобритании "фестиваль насилия".

По данным издания, Россию во время чемпионата мира-2018 посетят около 10 тысяч фанатов. Сборная Англии, помимо матча с Тунисом, встретится с Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

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