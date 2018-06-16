Cудья правильно не назначил пенальти в ворота исландцев

На 42-й минуте матча чемпионата мира Аргентина – Исландия верное решение принял польский рефери Шимон Марчиняк, не назначивший пенальти в ворота исландцев.



В том эпизоде в штрафной площади сборной Исландии действительно случился контакт мяча и руки Рагнара Сигурдссона. Но защитник, пытаясь прервать передачу соперника, падал на траву и вел себя естественным образом – оперся левой рукой на газон.

Как раз в то мгновение мяч и попал ему в руку. Марчиняк поступил в соответствии с правилами и правильно не наказал Сигурдссона 11-метровым ударом. (Александр БОБРОВ)

Аргентина - Исландия, чемпионат мира по футболу, 16 июня, онлайн-трансляция матча