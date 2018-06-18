Чугайнов считает сборную Испании фаворитом ЧМ-2018

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира-2018. При этом он отметил, что до старта турнира главным претендентами на победу считал Бразилию и Германию.
– Кто же выиграет чемпионат мира?
– До начала турнира главными претендентами на победу считал Бразилию и Германию. А сейчас – Испанию.
– Почему?
– Бразильцы и немцы в первом туре не убедили, мягко говоря. Испанцы, наоборот, очень понравились. Подбор футболистов шикарный, отлажена командная игра. Никто не тянет одеяло на себя, все подчинено результату.
– А Португалия?
– Вот в нее не верю. Там игра заточена на Криштиану Роналду. Есть он – и все остальные. Но в одиночку чемпионаты мира не выигрывают. (Александр КРУЖКОВ)
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