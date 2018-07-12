Чорлука - первый представитель чемпионата России в финале ЧМ

Защитник сборной Хорватии и "Локомотива", чемпион России-2017/18 Ведран Чорлука стал первым игроком российской лиги, команда которого вышла в финал чемпионата мира.

Представители нашей лиги никогда ранее не появлялись на поле в решающих матчах ЧМ. Зато в чемпионате России (за "Анжи" в сезоне-2011/12) играл бразилец Роберто Карлос, принявший участие в финалах 1998 и 2002 годов.

Участник финала ЧМ-2014 Эсекиэль Гарай позднее выступал за "Зенит", а не вышедший на поле в решающем матче ЧМ-2010 голландец Деми де Зеув – за "Спартак". (Кирилл БУРДАКОВ)

В финале чемпионата мира по футболу-2018 сыграют сборные Франции и Хорватии. Игра пройдет в воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе "Лужники".

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь