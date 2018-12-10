10:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ЧМ-2018 - самое популярное событие года по версии "Яндекса", Олимпиада на втором месте

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"Яндекс" составил список самых популярных событий 2018 года по количеству запросов. На первом месте чемпионат мира по футболу-2018, который прошел в России.

Также в топ-10 еще несколько спортивных событий. На второй позиции зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане. На четвертой позиции поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за звание чемпиона UFC.

На шестом месте Лига наций УЕФА. В нынешнем году этот турнир был проведен впервые.

С полным рейтингом событий вы можете ознакомиться здесь.

 

Дополнительная информация

https://yandex.ru/company/researches/2018/year-themes

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