ЧМ-2018 - самое популярное событие года по версии "Яндекса", Олимпиада на втором месте

"Яндекс" составил список самых популярных событий 2018 года по количеству запросов. На первом месте чемпионат мира по футболу-2018, который прошел в России.

Также в топ-10 еще несколько спортивных событий. На второй позиции зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане. На четвертой позиции поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за звание чемпиона UFC.

На шестом месте Лига наций УЕФА. В нынешнем году этот турнир был проведен впервые.

С полным рейтингом событий вы можете ознакомиться здесь.