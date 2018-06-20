Члену тренерского штаба сборной Ирана стало плохо после решения видеоарбитра

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш на пресс-конференции после матча ЧМ-2018 с Испанией (0:1) затронул проблемы мирового футбола.

- Как вы сыграете против Португалии?

- Если они дадут нам атаковать 90 минут, то мы воспользуемся этим. Мы выйдем на матч с верой и решимостью. Испания сегодня контролировала мяч. Они играют так всегда. Естественно, что мы уступали Испании в некоторых зонах, но главное - это отношение. Мы проиграли 0:1, но мы завоевали уважение. Уверен, что болельщики гордятся нами сегодня. Никто не покинул поле с чувством стыда.

У нас есть шанс выйти из группы. Надо отметить эту заслугу и отдать должное игрокам. После решения видеоарбитра одному из членов тренерского штаба стало плохо. Сейчас он поедет в больницу. Мы хотим стать лучше с каждым следующим днем. Мы будем играть против Португалии, думая только о том, чтобы поднять футболку Ирана на новую высоту.

- Футбол в мире стал слишком одинаковым?

- Наоборот. Европа далеко оторвалась от всех. Только те страны, которые отправляют игроков в Европу, могут конкурировать. Есть африканские сборные, чьи игроки могут играть в Европе - у них есть шанс. Четыре года назад отрыв между Европой, Африкой и Азией был большой, но сейчас он еще больше растет. Он будет только расти, если правила не поменяются. Клубы отпускают своих игроков в сборные только за три дня до матча - это очень мало. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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