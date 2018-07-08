Читатели "СЭ": лучший игрок сборной на ЧМ – Дзюба!

Участники голосования на сайте https://www.sport-express.ru признали защитника ЦСКА Мариу Фернанндеса лучшим в составе сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. За автора гола в концовке дополнительного времени отдали голоса 32,9 процента респондентов (13 794 человека). И даже промах в серии пенальти не смазал впечатление от игры натурализованного бразильца.

Второе место занял нападающий "Зенита" Артем Дзюба (19,6 %). Он не забил, но выступил в роли вожака команды и отчаянно бился. Третье место у голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (13,6 %). Следом расположились автор потрясающего по красоте первого гола в матче Денис Черышев из "Вильярреала" (10,8 %), спартаковец Роман Зобнин (7,5 %), и армеец Сергей Игнашевич, для которого это был последний матч в карьере (4,3 %).

Это был девятый по счету матч сборной России в 2018 году и, к сожалению, последний на чемпионате мира. В общем зачете лидерство захватил Дзюба, на счету которого 49 баллов. Далее идут: Акинфеев (44), Головин и Зобнин (по 43), Мариу Фернандес (30), Игнашевич и Черышев (по 26), Самедов (9), Смолов и Смольников (по 6), Лунев и Алексей Миранчук (по 3), Гранат, Ерохин, Жирков и Кузяев (по 2).

Если же говорить о баллах, набранных только в матчах ЧМ, то здесь Дзюба победил еще более уверенно. За пять матчей он набрал 48 баллов, Зобнин – 32, Фернандес – 30, Акинфеев – 28, Черышев – 26, Головин – 24, Игнашевич – 20, Самедов и Смольников – по 2. Отметим, что Смолов не набрал за пять встреч ни одного балла.

По традиции после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта https://www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)