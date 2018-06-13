Черчесов призвал всех усатых прийти на матч Россия - Саудовская Аравия

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции признался, что ничего не знает о запущенной популярным ведущим Иваном Ургантом акции "Усы надежды".

– Иван Ургант запустил акцию "Усы надежды". Как вы относитесь к этому? Готовы ли призвать всех, кого возможно, принести "Усы надежды" завтра в Лужники?

– У меня такое чувство, что я в другом пространстве живу (улыбается) (После паузы) Не знаю, о чем вы говорите, но все с усами – на стадион!

Матч открытия чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг в Москве на стадионе "Лужники" (начало – 18.00 мск). (Игорь РАБИНЕР)

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