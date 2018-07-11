Черчесов объяснил, почему заменил Дзюбу в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал "СЭ", почему он заменил нападающего Артема Дзюбу в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 пен.), а также во встрече с командой Испании в 1/8 финала турнира (1:1, 4:3 пен.).

– Артем сам подбежал ко мне и сказал: "Знайте, что я уже на пределе", - сказал Черчесов. - И с испанцами была та же тенденция. А там, один-два раза не перекрыв Бускетса, можно было получить гол. Почему мы заменили Дзюбу, который вроде бы многое команде давал? Потому что, если Бускетс открыт, то примет мяч, отдаст вразрез – и все. А если закрыт – испанцы продолжают перепасовывать мяч, и мы успеваем перестроиться.

Центральные защитники сборной Испании играли уже гораздо ближе к нашим воротам, чем до перерыва, и отработавшему полтора тайма Дзюбе бежать туда уже было тяжелее, нежели Смолову. Мы играли глубже в обороне, и нам нужен был более свежий и скоростной нападающий. (Игорь РАБИНЕР)

На чемпионате мира-2018 Дзюба принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Полностью интервью Черчесова - здесь.

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