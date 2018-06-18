Чемпионат мира-2018. Расписание матчей 18 июня, турнирная таблица, календарь

С 14 июня в России проходит чемпионат мира по футболу 2018 года. 18 июня, в понедельник, состоятся три игры группового турнира в квартетах F и G. Полное расписание – приводим ниже:

МАТЧИ 17 ИЮНЯ

Группа F

Швеция – Корея – 15.00 (прямая трансляция – здесь)

Бельгия – Панама – 21.00 (прямая трансляция – здесь)

Группа G

Германия – Мексика – 18.00 (прямая трансляция – здесь)

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