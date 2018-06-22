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Чемпионат мира-2018. 22 июня. Расписание и результаты дня

ЧМ-2018. 22 июня. Фото "СЭ"
ЧМ-2018. 22 июня. Фото "СЭ"

В пятницу, 22 июня, на чемпионате мира по футболу-2018 в России – три матча.

БРАЗИЛИЯ – КОСТА-РИКА 
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 15.00 (Матч ТВ – 14.45). 
Судьи: КАЙПЕРС. ван Рукел, Зайнстра (все – Голландия). 
Бразилия – Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Бразилия – Коста-Рика

НИГЕРИЯ – ИСЛАНДИЯ 
Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 18.00 (Матч ТВ – 17.45). 
Судьи: КОНГЕР. Лаунт (оба – Новая Зеландия), Макасини (Тонга). 
Нигерия – Исландия: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

СЕРБИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ 
Калининград. Стадион "Калининград". 21.00 (Первый – 20.40).  
Судьи: БРИХ. Борш, Лупп (все – Германия).  
Сербия – Швейцария: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Сербия – Швейцария

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