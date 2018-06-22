Чемпионат мира-2018. 22 июня. Расписание и результаты дня

БРАЗИЛИЯ – КОСТА-РИКА
Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 15.00 (Матч ТВ – 14.45).
Судьи: КАЙПЕРС. ван Рукел, Зайнстра (все – Голландия).
Бразилия – Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
НИГЕРИЯ – ИСЛАНДИЯ
Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 18.00 (Матч ТВ – 17.45).
Судьи: КОНГЕР. Лаунт (оба – Новая Зеландия), Макасини (Тонга).
Нигерия – Исландия: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
СЕРБИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ
Калининград. Стадион "Калининград". 21.00 (Первый – 20.40).
Судьи: БРИХ. Борш, Лупп (все – Германия).
Сербия – Швейцария: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь