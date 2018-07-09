Чакыр рассудит Хорватию и Англию

Стали известны арбитры на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Хорватия - Англия. Встречу доверено судить бригаде арбитров во главе с турком Джюнейтом Чакыром. Ассистировать ему будут соотечественники Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Четвертый рефери - Бьорн Кайперс, резервный ассистент - Сандер ван Рукел. Оба они представляют Голландию.

Матч Хорватия - Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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