Cборная Уругвая пообещала показать лучшую игру против россиян

Защитник сборной Уругвая Макси Перейра заявил что его команда постарается показать более быстрый футбол в матче с Россией, нежели в предыдущих играх группового этапа чемпионата мира.



34-летний Перейра пока не провел ни одной минуты на нынешнем турнире.

- Для меня неважно, выхожу ли я на поле или наблюдаю за игрой со скамейки, решение остается за тренером, - сказал Перейра. - Мне важно хорошо готовиться.



В матчах нам не хватает интенсивности, уверен, что в игре с Россией мы увеличим этот показатель. Мы не выбираем соперника, просто хотим сыграть в свою игру.

Конечно, более опытные игроки хотят передать свой опыт молодым футболистам сборной. Против России будет достаточно динамичная игра, потому что у них достаточно сильная команда в плане "физики". Они играют очень быстро, у них большие нападающие, которые быстро бегут вперед и опасны в контратаках.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам