Быстрее Кейна шесть голов забил только Кочиш

Для того, чтобы забить шесть мячей на чемпионате мира в России, нападающему сборной Англии Харри Кейну понадобилось три матча. Только Шандор Кочиш забил шесть голов быстрее. ЧМ-1954 он начал с трех мячей корейцам и четырех – немцам.
По три матча на шесть голов в числе прочих тратили Жюст Фонтэн, Герд Мюллер и Олег Саленко. (Кирилл БУРДАКОВ)
Минимум матчей, потраченных на то, чтобы забить шесть голов ЧМ
|
Игрок
|
Сборная
|
Год
|
Матчи
|
Шандор КОЧИШ
|
Венгрия
|
1954
|
2
|
Гильермо СТАБИЛЕ
|
Аргентина
|
1930
|
3
|
Зепп ХЮГГИ
|
Швейцария
|
1954
|
3
|
Жюст ФОНТЭН
|
Франция
|
1958
|
3
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
1970
|
3
|
Олег САЛЕНКО
|
Россия
|
1994
|
3
|
Харри КЕЙН
|
Англия
|
2018
|
3
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