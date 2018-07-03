23:10 3 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Быстрее Кейна шесть голов забил только Кочиш


Для того, чтобы забить шесть мячей на чемпионате мира в России, нападающему сборной Англии Харри Кейну понадобилось три матча. Только Шандор Кочиш забил шесть голов быстрее. ЧМ-1954 он начал с трех мячей корейцам и четырех – немцам.

По три матча на шесть голов в числе прочих тратили Жюст Фонтэн, Герд Мюллер и Олег Саленко. (Кирилл БУРДАКОВ)

Минимум матчей, потраченных на то, чтобы забить шесть голов ЧМ

Игрок

Сборная

Год

Матчи

Шандор КОЧИШ

Венгрия

1954

2

Гильермо СТАБИЛЕ

Аргентина

1930

3

Зепп ХЮГГИ

Швейцария

1954

3

Жюст ФОНТЭН

Франция

1958

3

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

1970

3

Олег САЛЕНКО

Россия

1994

3

Харри КЕЙН

Англия

2018

3​

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