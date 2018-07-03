Быстрее Кейна шесть голов забил только Кочиш

Для того, чтобы забить шесть мячей на чемпионате мира в России, нападающему сборной Англии Харри Кейну понадобилось три матча. Только Шандор Кочиш забил шесть голов быстрее. ЧМ-1954 он начал с трех мячей корейцам и четырех – немцам.

По три матча на шесть голов в числе прочих тратили Жюст Фонтэн, Герд Мюллер и Олег Саленко. (Кирилл БУРДАКОВ)

Минимум матчей, потраченных на то, чтобы забить шесть голов ЧМ

Игрок Сборная Год Матчи Шандор КОЧИШ Венгрия 1954 2 Гильермо СТАБИЛЕ Аргентина 1930 3 Зепп ХЮГГИ Швейцария 1954 3 Жюст ФОНТЭН Франция 1958 3 Герд МЮЛЛЕР ФРГ 1970 3 Олег САЛЕНКО Россия 1994 3 Харри КЕЙН Англия 2018 3​

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