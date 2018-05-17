Буссуфа и Бенатиа - в расширенной заявке сборной Марокко на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Марокко объявил расширенный состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года. В него вошел бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Мубарак Буссуфа. Также в составе находится защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа. Окончательный список из 23 игроков должен быть отправлен в Международную федерацию футбола до 4 июня.

Марокко сыграет в группе в группе B. Его соперниками станут Португалия, Испания и Иран.

Расширенный состав сборной Марокко:

вратари - Яссин Буну ("Жирона", Испания), Ахмед Таньяути ("Иттихад Танжер"), Мунир Моханд ("Нумансия", Испания);

защитники - Мехди Бенатиа ("Ювентус", Италия), Ромен Саисс ("Вулверхэмптон", Англия), Мануэл да Кошта ("Истанбул Башакшехир", Турция), Ашраф Хакими ("Реал", Испания), Бадр Банун ("Раджа Касабланка"), Хамза Мендил ("Лилль", Франция), Уалид эль-Хаджам ("Амьен", Франция);

полузащитники - Набиль Дирар ("Фенербахче", Турция), Юссеф Аит-Беннассер ("Кан", Франция), Мехди Карсела– Гонсалес ("Олимпиакос", Греция), Карим аль-Ахмади, Софьян Амрабат (оба – "Фейенорд", Нидерланды), Юнес Беланда ("Галатасарай", Турция), Хаким Зийех, Нуссаир Мазрауи (оба – "Аякс", Нидерланды), Файсал Фажр ("Хетафе", Испания), Азиз Бухаддуз ("Санкт-Паули", Германия), Нордин Амрабат ("Леганес", Испания), Мубарак Буссуфа ("Аль-Джазира", ОАЭ), Амин Арит ("Шальке", Германия);

нападающие - Аюб эль-Кааби ("Ренессанс Беркан"), Халид Бутаиб ("Йени Малатьяспор", Турция), Юссеф Эн-Несери ("Малага", Испания).