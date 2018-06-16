Бразильский судья правильно назначил пенальти в ворота Нигерии

На 69-й минуте матча чемпионата мира Хорватия – Нигерия правильно поступил арбитр Сандру Риччи, назначив пенальти в ворота африканской сборной.

В том моменте нигерийский защитник Уильям Трост-Эконг нарушил правила в своей штрафной площади, на глазах у бразильского рефери обхватив двумя руками Марио Манджукича и завалил соперника на газон. (Александр БОБРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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