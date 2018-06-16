23:37 16 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бразильский судья правильно назначил пенальти в ворота Нигерии


На 69-й минуте матча чемпионата мира ХорватияНигерия правильно поступил арбитр Сандру Риччи, назначив пенальти в ворота африканской сборной.

В том моменте нигерийский защитник Уильям Трост-Эконг нарушил правила в своей штрафной площади, на глазах у бразильского рефери обхватив двумя руками Марио Манджукича и завалил соперника на газон. (Александр БОБРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Хорватия - Нигерия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

К комментариям
3
Материалы других СМИ