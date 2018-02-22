Бразильская делегация осталась довольна подготовкой Ростова-на-Дону к чемпионату мира

Бразильская делегация посетила Ростов-на-Дону в преддверии чемпионата мира-2018, сообщает управление коммуникациями Дирекции Ростов-2018. Напомним, что на стадионе "Ростов-Арена" сборная Бразилии проведет стартовый матч международного турнира против Швейцарии.

– Делегация совершила поездку на "Ростов-Арену", где гости осмотрели раздевалки и пресс-центр стадиона, а также ознакомились с качеством газона, – говорится в сообщении. – Делегация, высоко оценив инфраструктуру, предназначенную для приема сборной Бразилии и качественную подготовку Ростова-на-Дону к чемпионату мира, отбыли домой.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Помимо Бразилии, на "Ростов-Арене" сыграют сборные Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а также один матч 1/8 финала.