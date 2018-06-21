Бразилец Данилу получил травму и не сыграет против Коста-Рики

Защитник сборной Бразилии Данилу получил травму и не сыграет в матче чемпионата мира против Коста-Рики, который пройдет в пятницу, 22 июня, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Вместо Данилу на поле выйдет Фагнер.

Защитник почуствовал дискомфорт в области правого бедра на тренировке в четверг. После обследования доктор бразильской команды Родригу Ласмар подтвердил, что Данилу получил повреждение и не сможет сыграть в матче против сборной Коста-Рики. В стартовом составе игру начнет Фагнер.

Сколько пропустит Данилу, пока неизвестно, но операция ему не потребуется. По предварительным прогнозам, в ближайшее время он снова сможет выйти на поле.

Напомним, в своей первой игре на чемпионате бразильцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1), а костариканцы уступили Сербии с минимальным счетом.

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